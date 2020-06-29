Kayserispor'da birlik mesajı

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'den açıklama geldi.

Haber; AA
Kayserispor'da birlik mesajı
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29 Haziran 2020 15:28
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçtan sonra başkan Berna Gözbaşı ile yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın arasında yaşanan tartışmanın ardından birlik açıklaması yaptı. 

Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor'un kaderinin belirleneceği günleri yaşadıklarını belirtti.

Tokgöz, "Berna başkanımızın büyük özverisi ile bir mucizeyi gerçekleştirmek üzereyiz.Tüm Türkiye bizi izliyor. Bu zorlu başarı hikayesinde ne yazık ki strese yenik düştüğümüz de oluyor. Hepimiz başkanımızın sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.



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