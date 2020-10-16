Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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16 Ekim 2020 18:23
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.

Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı. 

Kayseri temsilcisinde dün ve geçen hafta olmak üzere 2 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.



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