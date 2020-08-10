Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.ulüp tesislerinde düzenlenen törende Bayram Bektaş, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, törende yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile kulübe değer katacağına inandıkları için anlaşma sağladıklarını söyledi.Bektaş'ın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:"Biz bu sezona değişim parolasıyla girdik. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Bu kulübün geleceği için, idari ve sportif anlamda çok keskin adımlar atmamız gerekiyor. Yaptığımız görüşmelerde ve değerlendirmelerde, Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflerde uzun vadeli yürüyebileceğimize inandık. Hocamızın geçmiş tecrübesi, Türk oyunculara olan hakimiyeti, kendisinin kariyer hedefleri malum. Kulübümüzde oyunculara vereceği katkı ile alt yapıdan oyuncu çıkarma konusundan bize çok fazla değer kazandıracağına inanıyorum. Kendisine, kulübümüze, camiamıza, şehrimize geldiği için teşekkür ediyorum."Teknik direktör Bayram Bektaş, herkesin keyif alacağı bir futbol anlayışı sergileyeceklerini dile getirdi.Kayserispor'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hatırlarsanız milli takımdan ayrıldığımda vizyonu, hedefi olan bir takım tercihim olacak demiştim. Başkanım bana Kayserispor'un vizyonunu, hem kısa hem de uzun vadedeki sportif beklentisini ilettiğinde, bu projenin bir parçası olmak istediğim için tereddütsüz kabul ettim. Bundan dolayı buradayım. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene ligde malum, Kovid-19'dan dolayı taraftarlarımız tribünde yerini alamıyor ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki herkes keyif alacağı, seyrederken benimseyeceği bir takım izleyecek. Kovid-19 salgını sonrası tribündeki yerlerini almak için sabırsızlıkla bekleyeceklerine inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başkanıma bana bu görevi layık gördüğü için teşekkür ediyorum."Tüm kamp yerlerinde takım sayısı fazla olduğu için, çalışmaları kulüp tesislerinde yapmayı düşündüklerini aktaran Bektaş, "Tesislerimizde bütün donanıma sahibiz. Sabah ve akşam serinliğinde 2 idmanla sağlıklı bir kamp geçireceğimizi düşünüyoruz. Bugün beklediğimiz yabancı oyuncularımız var, 3-4 gün içerisinde mevcut kadromuzun tamamlanmasıyla, bir değerlendirme yapıp, ihtiyaç doğrultusunda takıma takviye elbette yapacağız. Bugün ilk idmanımıza başlıyoruz." şeklinde konuştu.