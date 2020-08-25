Kayserispor'da ayrılık açıklandı!

Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor'da ayrılık açıklandı!
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25 Ağustos 2020 19:53
Hes Kablo Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ziya Alkurt. Profesyonel futbolcumuz Ziya Alkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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