Kayserispor'da antrenmanlar başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel olarak çalışan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, yarın top başı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor'da antrenmanlar başlıyor
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10 Mayıs 2020 23:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel olarak çalışan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, yarın top başı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular belirlenen kurallar dahilinde tesislerde gruplar halinde antrenmanlara başlayacak.

Tedbirler kapsamında bir süre basına kapalı yürütülecek idmanlarda, teknik ekipten de sınırlı sayıda kişi yer alacak.

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