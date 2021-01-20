Kayserispor'da Alibec'ten kötü haber

Hes Kablo Kayserispor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.
Alibec, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta kendisinin ve takımının ikinci golünü attığı pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.
Alibec, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta kendisinin ve takımının ikinci golünü attığı pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.