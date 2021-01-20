Kayserispor'da Alibec'ten kötü haber

Kayserispor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Alibec'ten kötü haber
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20 Ocak 2021 20:50
Hes Kablo Kayserispor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Alibec, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta kendisinin ve takımının ikinci golünü attığı pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.



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