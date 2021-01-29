Kayserispor'a İsveçlii takviyesi; Besard Sabovic

Hes Kablo Kayserispor, son olarak İsveç takımlarından Mjallby'de forma giyen İsveçli futbolcu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'a İsveçlii takviyesi; Besard Sabovic
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29 Ocak 2021 13:33
Şu ana kadar yaptığı transferlerle dikkat çeken Hes Kablo Kayserispor, defansa ve forvete yaptığı takviyelerden sonra orta sahayı da güçlendirdi.

İlk devreyi 19 puanla kapatan ve düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan Kayseri ekibi, son olarak İsveç takımlarından Mjallby'de forma giyen İsveçli futbolcu Besard Sabovic ile her konuda anlaşma sağladı.Şartların yerine getirilmesinin ardından 23 yaşındaki futbolcu Kayseri'ye geldi ve resmi sözleşmeye imzayı attı.

Haber: Faruk Aydemir



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