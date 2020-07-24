Ligde kabus dolu günler geçiren Kayserispor'u bir şokta eski tercümanından geldi.



Sarı-kırmızılı ekipte çalıştığı dönemlerden alacağı olan Oğuzhan Erdoğmuş, alacakları ödenmeyince kulübü mahkemeye verdi.



Mahkeme, sarı-kırmızılı kulübün eski çalışanını haklı buldu ve ödeme emri de gönderdi ancak Kayserispor ödemeyi yapmayarak işin haciz boyutlarına kadar gelmesine sebep oldu.



Bir süredir beklemesine rağmen yine alacağını tahsil edemeyen eski tercüman Erdoğmuş, Kayserispor Kulübü'ne avukatını göndererek haciz işlemi başlattı.



