Kayserispor'a Antalya'da iki rakip

Kayserisporlu futbolcular Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ve Türkiye Kupası'nda Antalyaspor maçı sonrası bir hafta izin yaptıktan sonra, 4 Ocak'ta Antalya'da ikinci yarı hazırlıkları için kampa girecek. Sarı kırmızılı takım kamp sırasında 2 hazırlık maçı yapacak.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor karşılaşmasının

ardından sarı kırmızılı oyunculara yılbaşı izini verileceğini söyledi.



Bedir, ''Takımımız, 4 Ocak'ta Antalya'da bir araya gelecek. 5 Ocak'tan itibaren antrenmanlar başlayacak. 8 Ocak'ta Arnavutluk Süper Lig takımı Kukesi ile 10 Ocak'ta da Çek Cumhuriyeti 1'inci Lig ekiplerinden Slavacko ekibiyle iki özel maç oynayacak. Ardından Türkiye Kupası rövanş karşılaşmasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldikten sonra ekibimiz Kayseri'ye dönerek, Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak'' dedi.



Başkan Bedir, babasının ölümü nedeniyle ülkesi Portekiz'e giden Varela'nın Antalya kampına kadar izinli olduğunu, sakatlıkları süren Asamoah Gyan ile Güray'ın Yeni Malatyaspor maçında yer alamayacaklarını söyledi. Bu arada hafif rahatsızlıkları bulunan kaptan Umut Bulut ile Erkan Kaş iyileşti.