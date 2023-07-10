Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını Salı günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını Salı günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.