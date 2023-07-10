Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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10 Temmuz 2023 22:42
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını Salı günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

 
 
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