Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 17. haftasında Kayserispor-Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.KAYSERİSPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
SÜPER LİG'DE 17. HAFTA MAÇLARI22 ARALIK CUMAAntalyaspor 3-1 Aytemiz Alanyaspor23 ARALIK CUMARTESİBursaspor 1-1 Gençlerbirliği Sivasspor 2-1 Beşiktaş Konyaspor 1-1 Fenerbahçe24 ARALIK PAZARKayserispor 14:00 Malatyaspor Karabükspor 14:00 Trabzonspor Kasımpaşa 16:30 Başakşehir Galatasaray 19:30 Göztepe25 ARALIK PAZARTESİOsmanlıspor 20:00 AkhisarsporSÜPER LİG PUAN DURUMU, TIKLAYIN...
1-Fenerbahçe (33 Puan)
2-Başakşehir (33 Puan)3-Galatasaray (32 Puan)
4-Beşiktaş (30 Puan)5-Kayserispor (30 Puan)
6-Göztepe (30 Puan) 7-Trabzonspor (28 Puan)
SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜAntalyaspor - Beşiktaş Kayserispor - GalatasarayFenerbahçe - Göztepe Konyaspor - Trabzonspor Bursaspor - Başakşehir Sivasspor - Akhisarspor Osmanlıspor - Malatyaspor Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor Karabükspor - GençlerbirliğiSÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.