Kayserispor, yeni hocasını açıkladı

Kayserispor, teknik direktörlük için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, yeni hocasını açıkladı
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05 Haziran 2022 11:08
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Sezonun bitmesinin ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." denildi.



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