Kayserispor, yeni hocasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Sezonun bitmesinin ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
Sezonun bitmesinin ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
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