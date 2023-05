Kayserispor'un Onur Bulut tepkisi sürüyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtip, transfer yasağını kaldırmalarının ardından yeni sezon için iddialı bir kadro kuracaklarını söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'de geride kalan 33 haftalık performansı, teknik direktör Çağdaş Atan'ın etkisi, ligdeki yabancı oyuncu kuralı ve gündeme dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



Yüksek maliyetli kadroların başarı garantisi olmadığını vurgulayan Koç, "Türkiye'de futbol bireysel çabaya ve oyuncular üzerine kurulduğu için, çok transfer yapıldığında takımların başarılı olacağı algısı hakim. Ancak Kayserispor'da bu böyle algılanmıyor. Çağdaş Hoca'mızın bir sistemi var. Burada oyuncunun kim olduğu önemli değil. Takım, sistemine sadık kaldığı sürece oyun karşılık buluyor. Kayserispor şu an beşinciliği kovalıyor. Transfer yapmak her zaman başarıyı getirmiyormuş. Bunu Kayserispor kanıtlamış oldu." diye konuştu.



Teknik direktör Çağdaş Atan'ın bu sezonki başarıdaki etkisine değinen Koç, "Oyuncular, camia, taraftar ve yönetim, hocamızla iyi bir iletişim içinde. Hocamız ne yaptığını çok iyi biliyor. Oyun kurgusu iyi olan ve her maçta rakibe sürpriz yapan bir teknik adam. Kendisiyle çalışmayı seviyoruz ve onunla devam ediyoruz. Tabii ki ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı bazı zorluklar var ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Çağdaş Hoca da ilk geldiğinde transfer tahtasının kapalı olmasını bir bahane olarak görmemişti. 'Ben bu şartları bilerek geldim ve bu kadro ile başarılı olacağım.' hissiyatını taraftara verdi. Sonunda da başarılı oldu. Sezonun tamamlanmasına çok kısa bir süre kaldı. Bence Çağdaş Hoca bir destan yazdı. Yönetim olarak kendisini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Haziran başında transfer yasağını kaldıracağız"



Samet Koç, bu sezon transfer yapamamalarına neden olan yasağı kaldıracaklarını dile getirdi.



Kendilerinin 6 aylık yönetim döneminde hiçbir ödemeyi aksatmadıklarını aktaran sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yönetim olarak dikkat ettiğimiz en önemli şeylerden biri, haksız fesihlerin önüne geçmekti. Transfer yasağının en önemli etkenlerinden biri bu fesihlerdi. Futbolcuların maaşı belli dönemlerde ödenmediğinde, bu maalesef kulüp için pahalıya mal oluyor. Yönetimimizin en önem verdiği şey, maaşları zamanında ödemek oldu. Çok şükür bu zamana kadar mayıs maaşları hariç hepsini ödedik. Bu vesileyle bir ceza almayacağız. Sadece geriye geçmişten gelen bonservis ve oyuncu borçları kalıyor. Bunları da ödeyerek haziran başında transfer yasağını kaldıracağız."



Koç, transfer yapamadıkları için kadronun çok daraldığını vurgulayarak, "Hocamız ilk 11 kurmakta zorlanmaya başladı. Bu kadro önümüzdeki sezonu çıkartamaz. Bu yüzden transfer yasağının kaldırılması bizim için olmazsa olmaz. İnşallah transfer yasağını kaldıracağız ve daha akılcı planlama yapacağız. Taraftarlarımız iyi bir Kayserispor görecek. Bu takım Çağdaş Hoca'mızın kurduğu bir kadro değildi. Mevcut kadroyu devralmıştı ama ona rağmen çok iyi bir futbol oynattı. Şimdi istediği oyuncularla arzu ettiği futbolu oynatacak ve önümüzdeki sezon taraftarımız bambaşka bir Kayserispor izleyecek. Buna inanıyoruz. Yönetim olarak bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Önümüzdeki sezonu hem rahat hem de iddialı geçirelim istiyoruz"



Kayserispor Kulübü yöneticisi, bu sezonki hedeflerini lig bitmeden yakaladıklarını, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Türkiye Kupası ve Süper Lig'de adından söz ettiren bir takım oluşturmak istediklerini belirten Koç, "Bu sezonki hedefimiz 51 puanı yakalamaktı. Bunu lig bitmeden yakalamış görünüyoruz. İkincisi Türkiye Kupası'nda yarı final veya final oynama planlamamız vardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleştik. Bizim için zor bir kura oldu. Sakatlarımızın olduğu bir dönemde elendik. Önümüzdeki yıl finali kovalayan bir takım olacak. Ayrıca ligde de 60 puanın üzerine çıkacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Çağdaş hocamızın oynattığı modern futbolla seyir zevki yüksek, taraftarı stada çekecek diri bir takım oluşturacağız." şeklinde konuştu.



Taraftar ve camia desteğinin önemine vurgu yapan Samet Koç, "Taraftarlarımızı önemsiyoruz. Çok büyük bir taraftarımız var. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha iyi yerlere gelebilecek bir kadro kurmanın planlaması içindeyiz. Bunun için de yönetimimize destek bekliyoruz. Bu sezon nasıl rahat bir lig geçirdiysek, önümüzdeki sezonu hem rahat hem de iddialı geçirelim istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi



Samet Koç, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut ile ilgili hukuk mücadelelerinin süreceğini söyledi.



Siyah-beyazlıların Onur'u haksız bir yöntemle transfer ettiğini savunan Koç, "Hukuk içinde haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi kabul etmediğimiz ve haksız bulduğumuz bir durum." dedi.



Transferle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) aleyhlerine verdiği kararı TFF Tahkim Kuruluna taşıdıklarını anlatan Koç, "Bu konunun lehimize sonuçlanacağına eminiz. Türkiye'de hukuk varsa ve bu kitaplara yazıldıysa, bu olayın Kayserispor lehine sonuçlanması gerekiyor. UÇK, bu konuda Beşiktaş'ın lehine bakmış olabilir ama bu bizi yıldırmıyor. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Tahkim sürecinin lehimize sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Ancak Tahkim Kurulu da kesin sonuç vermiyor. Bunun bir üst mahkeme yolu var. Bu iş biraz uzayacak. Keşke Beşiktaş böyle bir yolu seçmeseydi. Kayserispor gibi bir camia ile daha uzlaşmacı olunsaydı ama yapacak böyle bir şey yok. Bu yol tercih edildi." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de futbol oyun üzerinden yürümüyor"



Sarı-kırmızılı kulübün sözcüsü, Süper Lig'deki hakem hatalarını büyütmenin İstanbul takımlarının işine geldiğini ileri sürdü.



Samet Koç, hakemlerin hata yapabildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maalesef Türkiye'de futbol oyun üzerinden yürümüyor. Bahaneler veya algılar üzerinden hareket ediliyor. Buna da daha çok hakemler muhatap oluyor. Hakemlerin hataları var. Ancak bunları çok büyütmek İstanbul takımlarının işine geliyor. Bazı hakemlerin kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Bazı pozisyonların hata olması mümkün değil. Bu sezon Alanyaspor maçının hakemi (Tugay Kaan Numanoğlu), Konyaspor maçına atanmıştı. Buna şaşırmıştım. Daha o kararların yaraları iyileşmeden aynı hakemin verilmesi herkesi etkiledi. Ancak İstanbul takımlarının konusu çok farklı. Hata yapsa da yapmasa da hakem üzerinden konuşuyorlar. Sanırım camialarını bu şekilde bir araya getiriyorlar. Kayserispor olarak bu konuların malzemesi olmak istemiyoruz."



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde kendilerinin Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ait otelde konaklamalarının kullanılmasıyla ilgili Koç, "Fenerbahçe'nin açıklamasını çok talihsiz buldum. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın sahip olduğu otelde kalmamız yanlış olabilir, bunun doğru olduğunu iddia etmiyorum ama çok da büyütülecek bir konu değildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın da sahip olduğu şirketlerden aldığımız birçok hizmet var. Bu konuya böyle bakmamamız gerek. Ancak bu konu bizim için bir ders oldu. Bir daha tekrarlamayacağız." şeklinde görüş belirtti.



"Yabancı oyuncu kuralında TFF'nin 5 yıllık planını destekliyorum"



Samet Koç, TFF'nin gelecek 5 sezon için açıklaması beklenen yeni yabancı oyuncu kuralı kararına saygı duyacaklarını aktardı.



TFF'nin kulüplere bir sunum yaptığını anlatan Koç, "Şahsi olarak yabancı oyuncu kuralında TFF'nin 5 yıllık planını destekliyorum. Kulüp olarak farklı görüşlerimiz var. Şahsi olarak federasyonun yaptığı sunumu çok beğendim. Beş yıllık ciddi bir kalkınma planında altyapısını ve sebeplerini çok iyi izah ettiler. Federasyonun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağız ve destekleyeceğiz." diye konuştu.



Altyapı ve oyuncu geliştirmeye önem verilmesi gerektiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:



"TFF, 2000'den bu yana yabancı futbolculara ödenen parayı söyledi. İnanılmaz, bol sıfırlı paralar verilmiş. Bu paraların hepsi israf edilmiş. TFF, yerli oyuncuların ve altyapıların gelişmesini, yabancı oyuncu sayısının her yıl düşürülmesini savunuyor. Yabancı oyuncular için ödenecek bedel, yerli futbolcunun desteklenmesi için yeniden kulüplere verilecek. Gelirler düşüyor. TFF; yurt dışından pahalı oyuncular alınması yerine akademilerden yerli oyuncuların çıkarılmasını, genç yeteneklerin bulunmasını istiyor. Yabancı oyuncuya bağlı bir lig olmaktan kurtulmak isteniyor. Bunu şahsen destekliyorum. Ancak bu kulübümün görüşü değil."



Federasyonunun kulüplerin fikrini almasını olumlu nitelendiren Koç, "TFF'ye teşekkür ediyorum. Kulüplerin fikrini alıyor. Bu konuyu 'Ben yaptım oldu.' diyerek değil, müzakere ederek çözmek istiyor. Gerekçesini, altyapısını ve sebepleri çok iyi anlattılar. TFF'nin sunumunu çok beğendim. Bunu dinlemek ve değerlendirmek yerine körü körüne bir şeyi savunma federasyona çok büyük haksızlık olur. Bu projeyi iyi incelemek ve akılcı bir karar vermek gerek." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de gelirlerin yükseltilmesi için yönetimlere büyük iş düştüğünü de dile getiren Samet Koç, "Yayın gelirinin artması için Türkiye'de futbolun gelişmesi gerekiyor. Kısır çekişmeler futbolu ilerletmez ve yayın gelirini artırmaz. Başkanların, yöneticilerin ve camiaların, Türk futbolunu nasıl ileri götürebileceklerini bir kez düşünmesi gerekiyor. Yayın gelirleri ancak o zaman artabilir. Her gün yapılan hakem tartışması ve kısır çekişmeler, Türk futbolunu 3. dünya ülkeleri seviyesine düşürdü. Bu yüzden çok ümidim kalmadı ama inşallah kulüpler için en hayırlısı olur. Tüm futbol camiası olarak bunu düşünmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.