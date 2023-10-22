Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 9 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor
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22 Ekim 2023 16:12
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un bu sezon attığı 10 golün 8'ini kaydeden Mame Thiam, takımının gol yükünü sırtladı.

Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli golcüsü Thiam, bu sezon takımıyla çıktığı 9 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşarken, toplanan 13 puanın 11'ine doğrudan katkı sağladı.

Ligde forma giydiği maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Thiam, bir de gol pası vererek takımının attığı 10 golün 9'unda rol oynadı.

Bu sezon ilk golünü deplasmanda İstanbulspor'a karşı kaydeden Thiam, Yılport Samsunspor ve Bitexen Antalyaspor'a 1'er, Gaziantep FK'ye 2 gol attı.

Son oynanan lig mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez havalandırmayı başaran Thiam, Yılport Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçta Uzodimma'nın attığı golün de asistini yapmıştı.

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