Kayserispor'un Gaziantep FK karşısında kritik sınavı

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Kayserispor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor.

Haber; AA
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Kayserispor'un Gaziantep FK karşısında kritik sınavı
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07 Mayıs 2021 14:48
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, 40. haftada cumartesi günü sahasında Gaziantep ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde çıktığı 37 maçta 9 galibiyet 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 39 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 17. sırada bulunuyor.

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kayserispor, 41. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir, ligin son haftasında ise sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



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