Kayserispor, Uğur Demirok'u kadroya katıyor

Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen HES Kablo Kayserispor, Konyaspor ile sözleşmesi fesih eden stoper Uğur Demirok'u kadrosuna kattı. Transfer tahtası açılınca bu transferde duyurulacak.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Uğur Demirok'u kadroya katıyor
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14 Ocak 2021 19:08
5 Ocak itibariyle devre arası transfer dönemi başladı. HES Kablo Kayserispor'un transfer yapabilmesi için 23 Milyon Türk Lirası ödeme yapması gerekiyor. Bu parayı ödemek için kaynak arayan HES Kablo Kayserispor, bir yandan da transfer çalışmasını sürdürüyor.

Kayseri Haber'den Şevket Tekin'in haberine göre; ilk olarak Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Kemal Ademi ile görüşen ve büyük ölçüde anlaşan HES Kablo Kayserispor, stoper Uğur Demirok ile de prensipte anlaşma sağladı. Geride kalan haftada Uğur Demirok, Konyaspor yönetimiyle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istedi. Görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli oyuncu Kayserispor yönetimi ile görüştü ve anlaşma sağladı. Transfer yasağının kalkmasının ardından Kayseri'ye gelecek olan Demirok, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Galatasaray altyapısından yetişen 32 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda Konyaspor ile anlaşmıştı. Demirok, Gaziantepspor, Akhisar, Trabzonspor ve Osmanlıspor'da da forma giydi.



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