Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 13 sezon sonra yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda devleri bir bir eleyen Yukatel Kayserispor, 13 yılın ardından bir kez daha adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 13 sezon sonra yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2022 11:36
Bu sezon kupaya 3. turda 3-0'lık Artvin Hopaspor maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 4. turunda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 4-0'la geçti, 5. tur karşılaşmasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u da 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Bu turda da Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Kayserispor, dün İstanbul'da oynanan çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u kupa dışına iten Trabzonspor ile yarı finalde karşılaşacak.

13 sezon sonra yarı finalde

Kayseri temsilcisi, 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Bu sezonda çeyrek finalde Gençlerbirliği Oftaşspor'u eleyen Kayserispor, yarı finalde eşleştiği Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0, evinde de 4-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Final, Gençlerbirliği ile Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve 0-0 biten maçı penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.