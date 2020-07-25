Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'ın karşısına çıkıyor.
Kadir Has Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'un karşılaşma öncesinde 62 puanı bulunurken Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Kayserispor'da Mensah ve Diego Angelo cezaları nedeniyle kadroda yok.
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığı bulunuyor ve kadroda olmayacak.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor
Lung
Lopes
Rienstra
Sapunaru
Yasir
Hasan
Aksek
Djedje
Henrique
Campanharo
Kravets
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Campi
Abdurrahim
Ndiaye
Abdulkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Guilherme
Ekuban
Sörloth
Kadir Has Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'un karşılaşma öncesinde 62 puanı bulunurken Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Kayserispor'da Mensah ve Diego Angelo cezaları nedeniyle kadroda yok.
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığı bulunuyor ve kadroda olmayacak.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor
Lung
Lopes
Rienstra
Sapunaru
Yasir
Hasan
Aksek
Djedje
Henrique
Campanharo
Kravets
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Campi
Abdurrahim
Ndiaye
Abdulkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Guilherme
Ekuban
Sörloth