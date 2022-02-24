Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır
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24 Şubat 2022 15:06
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 27. haftasında cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı kafile Kayseri'den saat 14.05'de havalanan özel uçakla Trabzon'a gitti.

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