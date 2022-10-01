Kayserispor Trabzonspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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01 Ekim 2022 16:52
Kayserispor Trabzonspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
Kayserispor Trabzonspor linkSpor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor  Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Kayseri'deki durum

Trabzonspor'un Kayseri'de oynadığı 25 maçta bariz üstünlüğü bulunuyor. Bordo mavili takım bu maçların 12'sini kazanırken 6 kez ise Kayserispor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan Kayseri'de oynanan maçlarda Trabzonspor 31 gol kaydederken 23 golü ise Kayserispor kaydetti.

Trabzonspor Kayserispor maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

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Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez



Eksikler

Kayserispor'da  Ali Karimi ile Attamah bu karşılaşmada yer alamayacak.

Trabzonspor'da  Visca, Serkan Asan ve Dorukhan'ın yanı sıra ağrıları bulunan Djaniny ile tedavisi bitmeyen Bruno Peres maç kadrosunda yer almıyor.

51. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya geliyor.

Taraflar arasında oynanan geride kalan 50 maçta Trabzonspor'un 31'e 7'lik üstünlüğü bulunurken 12 maç berabere sona erdi. Trabzonspor'un 94 golüne Kayserispor 51 golle karşılık verdi.

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