Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de bu hafta Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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20 Şubat 2021 14:50
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Sivasspor-Kayserispor karşılaşması, pazar günü saat 16.00'da başlayacak.



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