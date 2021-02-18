Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.



Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.



Sivasspor ile Kayserispor, 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



