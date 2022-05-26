Kayserispor - Sivasspor: 11'ler

Takımlar Final Kupa Galatasaray 23 18 Beşiktaş 15 9 Trabzonspor 15 9 Fenerbahçe 17 6 Altay 7 2 MKE Ankaragücü 5 2 Gençlerbirliği 5 2 Göztepe 3 2 Kocaelispor 2 2 Bursaspor 6 1 Eskişehirspor 4 1 Akhisarspor 2 1 Sakaryaspor 1 1 Kayserispor 1 1 Atiker Konyaspor 1 1 Medipol Başakşehir 2 - Adana Demirspor 1 - Boluspor 1 - Mersin İdmanyurdu 1 - Samsunspor 1 - Antalyaspor 1 - Kayseri Erciyesspor 1 - Aytemiz Alanyaspor 1 -

Sezon Kazanan Finalist 1. Maç 2. Maç 1962-63 Galatasaray Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1 1963-64 Galatasaray Altay 0 - 0 3 - 0 Hükmen 1964-65 Galatasaray Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0 1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 1966-67 Altay Göztepe 2 - 2 Kurayla 1967-68 Fenerbahçe Altay 2 - 0 0 - 1 1968-69 Göztepe Galatasaray 1 - 0 1 - 1 Uzatmada 1969-70 Göztepe Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1 1970-71 Eskişehirspor Bursaspor 0 - 1 2 - 0 1971-72 Ankaragücü Altay 0 - 0 3 - 0 1972-73 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 1 - 1 1973-74 Fenerbahçe Bursaspor 0 - 1 3 - 0 1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0 1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 5-4 (Penaltılar) 1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0 1977-78 Trabzonspor A.Demirspor 3 - 0 0 - 0 1978-79 Fenerbahçe Altay 1 - 2 2 - 0 1979-80 Altay Galatasaray 1 - 0 1 - 1 1980-81 Ankaragücü Boluspor 2 - 1 0 - 0 1981-82 Galatasaray Ankaragücü 3 - 0 1 - 2 1982-83 Fenerbahçe Mersin İ.Y. 2 - 1 2 - 0 1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0 Uzatmada 1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1 0 - 0 1985-86 Bursaspor Altay 2 - 0 1986-87 Gençlerbirliği Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2 1987-88 Sakaryaspor Samsunspor 2 - 0 1 - 1 1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1 1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0 1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 Uzatmada 1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0 - 3 5 - 1 1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2 1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2 1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3 - 2 1 - 0 1995-96 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 Uzatmada 1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1 - 1 1 - 0 1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 5-3 (Penaltılar) 1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0 1999-00 Galatasaray Antalyaspor 5 -3 Uzatmada 2000-01 Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 - 2 6-3 (Penaltılar) 2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0 2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3 - 1 2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4 - 0 2004-05 Galatasaray Fenerbahçe 5 - 1 2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2 Uzatmada 2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0 Uzatmada 2007-08 Kayserispor Gençlerbirliği 0 - 0 11-10 (Penaltılar) 2008-09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2 2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3 - 1 2010-11 Beşiktaş İBB Spor 2 - 2 4-3 (Penaltılar) 2011-12 Fenerbahçe Bursaspor 4 - 0 2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1 - 0 2013-14 Galatasaray Eskişehirspor 1 - 0 2014-15 Galatasaray Bursaspor 3 - 2 2015-16 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 2016-17 Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir 0 - 0 4-1 (Penaltılar) 2017-18 Akhisarspor Fenerbahçe 3 - 2 2018-19 Galatasaray Akhisarspor 3 - 1 2019-20 Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 2020-21 Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor 2 - 0

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası, Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek, Mame Thiam.Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.Kupada geçen sezon İzmir'de oynanan finalde Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı.Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.Türkiye Kupası'nı, 59 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.Türkiye Kupası'nın 59 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.Türkiye Kupası'nın 59 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle: