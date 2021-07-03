Kayserispor, Rodallega'da sona yakın

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Kayserispor, Hugo Rodallega'yı kadrosuna katmaya yakın. Tecrübeli oyuncunun transferi için teknik direktör Yalçın Koşukavak da devreyi girdi.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Rodallega'da sona yakın
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03 Temmuz 2021 17:38
Hugo Rodallega
Hugo Rodallega
Denizlispor
Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Kayserispor'da transfer çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hemen her bölgeye takviye yapacak olan Kayserispor, Hugo Rodallega ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geride kalan sezonu Denizlispor'da tamamlayan Hugo Rodallega'nın henüz yeni takımı belli olmadı.

Kayseri Haber'den Şevket Çetin'in haberine göre; Kayserispor, bonservisi elinde bulunda bulunan oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

YALÇIN KOŞUKAVAK DEVREYE GİRDİ

Geride kalan sezonda Denizlispor'da Yalçın Koşukavak ile çalışan tecrübeli golcü, Koşukavak'ın görüşmesi ile Kayserispor'a gelemeye sıcak bakıyor. Transferin 3-4 gün içerisinde belli olması bekleniyor.

35 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Deportivo Cali, Atlas, Wigan, Fulham, Akhisar Belediye, Trabzonspor ve Denizlispor formaları giydi.


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