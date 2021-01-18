Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile anlaştı.

Haber; AA
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Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı
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18 Ocak 2021 19:36
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı ekip 24 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı. 

Civelek'in önümüzdeki günlerde kente gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. 

 



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