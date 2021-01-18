Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile anlaştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı ekip 24 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı.
Civelek'in önümüzdeki günlerde kente gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı ekip 24 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı.
Civelek'in önümüzdeki günlerde kente gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.