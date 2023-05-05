Kayserispor, Onur Bulut için Tahkim Kurulu'na başvurdu

Kayserispor Kulübü, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut transferinde UÇK'nın kararını bozmak için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Onur Bulut için Tahkim Kurulu'na başvurdu
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05 Mayıs 2023 14:52
Son güncelleme 05 Mayıs 2023 14:54
Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karara ilişkin itirazlarını Tahkim Kurulu'na yaptığını açıkladı.

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ye transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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