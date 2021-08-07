Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı

Yukatel Kayserispor, bonservisi elinde olan Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2021 18:36
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'in transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Mustafa Pektemek ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından, Mustafa Pektemek'in önceki yıllarda attığı bazı goller paylaşılarak transfer ilan edildi.

Pektemek, geçen sezon Süper Lig'de 35 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Golcü oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa kulüplerinde de oynadı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.