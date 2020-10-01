Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2020 13:50
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Kayserispor kafilesi, bugün Ankara'ya giderek konaklayacağı otelde kampa girecek.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için