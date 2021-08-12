Kayserispor, Mane'yi getiriyor

Kayserispor, son olarak Portekizli futbolcu Carlos Mane ile anlaştı

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Kayserispor, Mane'yi getiriyor
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12 Ağustos 2021 14:20
Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane ile anlaşma sağladı.

Transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Mane de tamam… Yarın gece Kayseri'de. Haftaya çarşamba gününü de bekleyin" ifadelerine yer verdi.

HABER: Faruk Aydemir




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