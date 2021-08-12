Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane ile anlaşma sağladı.
Transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Mane de tamam… Yarın gece Kayseri'de. Haftaya çarşamba gününü de bekleyin" ifadelerine yer verdi.
HABER: Faruk Aydemir
Transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Mane de tamam… Yarın gece Kayseri'de. Haftaya çarşamba gününü de bekleyin" ifadelerine yer verdi.
HABER: Faruk Aydemir