Kayserispor, Lucas Africo ile temasta

Kayserispor, Maritimo'nun 25 yaşındaki stoperi Lucas Africo ile temasa geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Kayserispor, Lucas Africo ile temasta
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08 Haziran 2021 13:13
Lucas Henrique da Silva
Lucas Henrique da Silva
Marítimo
Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Kayserispor, transferde hızlı davranıyor. Sarı-Kırmızılılar, Maritimo'nun 25 yaşındaki stoperi Lucas Africo ile temasta.

Brezilyalı stoperin menajeri Lucas Özcan Köse'yle iletişime geçen İç Anadolu ekibinin transferi bitirebilmek adına görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

1. Lig'den Ümraniyespor ve Erzurumspor'un da takıma kazandırmak istediği futbolcunun teknik direktör Yalçın Koşukavak tarafından da özellikle istendiği öğrenildi.

Oyuncunun menajeri Lucas Özcan Köse, transferin kısa süre içinde sonlanacağını söyledi.


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