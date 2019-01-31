  •  
    G.Saray'da 2 KAP geldi, 5 KAP ise bugün yolda!..
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    Fatih Terim rapor verdi "Her şartta kesin alalım"
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi

Kayserispor ligin en kısır takımı!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada Kayserispor ligin en az gol atan ekibi oldu.

Kaynak: DHA
Kayserispor ligin en kısır takımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 13:25
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftası sonunda kaydettiği 16 golle ligin en az gol atan takım oldu.

Lig de oynanan 19 karşılaşmada 16 gol atan Sarı-kırmızı ekipte bu gollerin 11'ini yabancılar kaydetti. Takımın en golcüsü 6 golle Chery olurken, Umut Bulut, Mensah ve Sapunaru 2'şer, Gyan, Deniz, Şamil ise 1'er gol kaydetti. 1 golü de Fenerbahçe'li Skrtel kendi kalesine attı.

Sarı kırmızılı takım, gollerinin 8'ini deplasmanda, 8 golü ise kendi sahasında kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor kalan 19 hafta sonunda kalesinde 26 gol gördü. Kayserispor, ligde 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için