Kayserispor ligde üçüncü kez yenildi!

Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.
Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri temsilcisi, İstanbulspor ve Giresunspor'u ise mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.
Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri temsilcisi, İstanbulspor ve Giresunspor'u ise mağlup etti.
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