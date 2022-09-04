Kayserispor ligde üçüncü kez yenildi!

Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini yaşadı.



Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.



Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri temsilcisi, İstanbulspor ve Giresunspor'u ise mağlup etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ