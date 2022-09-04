Kayserispor ligde üçüncü kez yenildi!

Süper Lig'İn 5. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kayserispor ligde üçüncü mağlubiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor ligde üçüncü kez yenildi!
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04 Eylül 2022 01:24
Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri temsilcisi, İstanbulspor ve Giresunspor'u ise mağlup etti.

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