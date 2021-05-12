Kayserispor, ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı

Ligde çıktığı 39 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 16 mağlubiyetin ardından aldığı 41 puanla 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, son hafta evinde Fenerbahçe'den puan alırsa başka maçlara bakmadan kümede kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor, ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2021 12:30
Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, ligde kalma umudunu son maça bıraktı.

Ligde çıktığı 39 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 16 mağlubiyetin ardından aldığı 41 puanla 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, son hafta evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmada en az 1 puan alması durumunda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin aldığı sonuca bakmaksızın ligde kalacak.

Karşılaşmadan Fenerbahçe'nin galip ayrılması durumunda ise Kayserispor, kümede kalabilmek için Gençlerbirliği'nin Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.