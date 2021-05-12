Kayserispor, ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, ligde kalma umudunu son maça bıraktı.



Ligde çıktığı 39 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 16 mağlubiyetin ardından aldığı 41 puanla 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, son hafta evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmada en az 1 puan alması durumunda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin aldığı sonuca bakmaksızın ligde kalacak.



Karşılaşmadan Fenerbahçe'nin galip ayrılması durumunda ise Kayserispor, kümede kalabilmek için Gençlerbirliği'nin Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.



