Kayserispor, lider Galatasaray'ı devirmek istiyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü lider Galatasaray'ı konuk edecek.

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Kayserispor, lider Galatasaray'ı devirmek istiyor
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21 Aralık 2024 15:58
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü lider Galatasaray'ı konuk edecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde 15 puanı bulunan Kayserispor 16. sırada yer alırken, Galatasaray ise 41 puanla zirvede bulunuyor.

Kayserispor'da sakatlıkları süren kaleci Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane, maçta forma giyemeyecek.

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