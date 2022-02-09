Kayserispor, kupada kalesini kapattı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Yukatel Kayserispor, şu ana kadar kupada oynadığı 4 maçta kalesinde gol görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, kupada kalesini kapattı
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09 Şubat 2022 16:45
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yemeden çeyrek finale yükseldi.

Kupaya 3. turda Artvin Hopaspor ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0 yenerek eledi.

4. turda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşan Kayserispor, 4-0'lık skorla rakibini kupa dışına itti.

Kayseri temsilcisi 5. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'la geçerek adını son 16'ya yazdırdı.

Son 16 turunda da salı akşamı deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Kayserispor, çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, kupada çıktığı 4 maçta hiç gol yemezken rakip ağları 12 kez havalandırdı.

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