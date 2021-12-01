Kayserispor kupada bir üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Spor toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor kupada bir üst turda!
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01 Aralık 2021 20:59
Ziraat Türkiye Kupası 4 .tur mücadelesinde Kayserispor, ığdır FK ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Kayserispor'a turu getiren golleri 20'de Emre Demir, 43'te Gökhan Sazdağı, 52 ve 66. dakikalarda Majid Hosseini kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.


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