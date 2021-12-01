Kayserispor kupada bir üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 4 .tur mücadelesinde Kayserispor, ığdır FK ile karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Kayserispor'a turu getiren golleri 20'de Emre Demir, 43'te Gökhan Sazdağı, 52 ve 66. dakikalarda Majid Hosseini kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Kayserispor'a turu getiren golleri 20'de Emre Demir, 43'te Gökhan Sazdağı, 52 ve 66. dakikalarda Majid Hosseini kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.