Kayserispor, Konya deplasmanında fırsat tepti!

Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından kazanamama serisi 3 maça çıkan Konyaspor, 41 puanla 12. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. beraberliğini alan Kayserispor ise 34 puanla 17. sırada yer buldu.
Konyaspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
67. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girmeden çektiği şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere gönderdi.
72. dakikada Milosevic'in ceza yayı yakınından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 83 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk. 83 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 70 Kravets)
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muğdat Çelik (Dk. 77 Melih Okutan), Pedro Henrique (Dk. 87 Alibec), Luckassen (Dk. 63 Maglica)
Sarı kartlar: Dk. 49 Aziz Eraltay, Dk. 60 Luckassen, Dk. 84 Maglica (Hes Kablo Kayserispor)
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından kazanamama serisi 3 maça çıkan Konyaspor, 41 puanla 12. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. beraberliğini alan Kayserispor ise 34 puanla 17. sırada yer buldu.
Konyaspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
67. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girmeden çektiği şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere gönderdi.
72. dakikada Milosevic'in ceza yayı yakınından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 83 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk. 83 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 70 Kravets)
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muğdat Çelik (Dk. 77 Melih Okutan), Pedro Henrique (Dk. 87 Alibec), Luckassen (Dk. 63 Maglica)
Sarı kartlar: Dk. 49 Aziz Eraltay, Dk. 60 Luckassen, Dk. 84 Maglica (Hes Kablo Kayserispor)