Kayserispor, Kolovetsios'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

Kayserispor Kulübü, savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor, Kolovetsios'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2023 17:26
Kayserispor Kulübü, savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kayseri temsilcisinin 2020 yılında Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı Kolovetsios, 78 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery