Kayserispor kimliğini kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kötü gidiş devam ediyor. Geride kalan haftalarda 16 puan toplayabilen sarı kırmızılı ekip, son 8 haftada 1 galibiyet alabildi.



14. haftanın ardından 16 puanla 16. Sırada yer alan Kayserispor, dışarıda oynadığı maçlardan sadece Başakşehir maçından 3 puan çıkarabildi. Deplasmanda oynadığı 2 maçtan da beraberlikle dönen sarı kırmızılı takım, hem içeride hem de dışarıda puan kayıpları yaşayarak düşme hattının bir basamak üzerine kaldı.



Gol atamayan, çok gol yiyen bir takım görünümüne bürünün Kayserispor'da evdeki hesap çarşıya uymazken, teknik direktör Hikmet Karaman'ın görevinde kalıp kalmaması konusunda tartışmalar yaşanmaya başlandı.



Yönetimin 14 haftadır göz yumduğu başarısızlıklara ise taraftarlar sessiz kalmadı. Sosyal paylaşım sitelerinden Hikmet Karaman'ın gitmesi yönünde ağır eleştiriler yapan taraftarlar, yönetimin bu konuda bir an önce karar vermesi gerektiğinde yanalar.



HABER: Faruk AYDEMİR





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