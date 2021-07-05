Kayserispor, Kanga ile yollarını ayırdı

Hes Kablo Kayserispor'da Fransız santrfor Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Kanga ile yollarını ayırdı
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05 Temmuz 2021 14:39
Aka Wilfried Kanga
Aka Wilfried Kanga
Kayserispor
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Fransız santrfor Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kanga, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 14 lig maçında görev almış, 2 gol kaydetmişti.


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