Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.



Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 3 yaptı İstanbulspor ise 2 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abazaj'ın ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



69. dakikada Topalli'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



74. dakikada Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.



89. dakikada ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Ebert'in şutunda top az farklı üstten auta çıktı.



90+3'ün dakikada gelişen Kaysersipor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.



Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçoğlu, İsmail Şencan



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 84 Ackah), Gökhan Sazdağı (Dk. 57 Ramazan Civelek), Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Emrah Başsan, Campanharo, Gavranovic (Dk. 83 Mustafa Pektemek)



İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 67 Kağan Miray Bağış), Okan Erdoğan (Dk. 86 Ebert), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan (Dk. 58 Muammer Sarıkaya), Abazaj (Dk. 58 Ethemi), İbrahim Yılmaz



Gol: Dk. 4 Cardoso (Yukatel Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Cardoso, Dk. 52 Bertolacci. Dk. 87 Ackah (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Ali Yaşar, Dk. 76 Duhan Aksu (İstanbulspor)





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