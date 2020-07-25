Kayserispor ile Yeni Malatyaspor küme düştü!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşen takımlar resmen belli oldu.



KAYSERİ, SON DAKİKADA VEDA ETTİ



Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Kayserispor lige veda etti.



MALATYASPOR, KAZANAMADI VEDA ETTİ



Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep 1-0'lık skorla kazandı ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Papy Djilobodji'den geldi.



Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Yeni Malatyaspor, 17. sırada Süper Lig'e veda etti. Pandemi sonrasında oynadığı 8 maçta da yenilgi görmeyen tek takım olan Gaziantep FK ise sezonu 46 puanla, 8. sırada tamamladı.



