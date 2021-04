Süper Lig'de 31. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.



Hes Kablo Kayserispor'un golü 26. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Göztepe'nin golünü 48. dakikada Adis Jahovic kaydetti.



İlhan Parlak bu sezon 31. lig maçında 5. golünü kaydetti. Ocak ayında Göztepe'ye dönen Adis Jahovic, İzmir ekibinde bu sezon ilk lig golünü attı.



Ligde iki maç sonra puan alan Hes Kablo Kayserspor, 32 puana ulaştı. Göztepe de iki hafta sonra puan alarak 40 puana ulaştı.



Süper Lig'de gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.

14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.

41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı.

45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı. Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu İlhan Parlak bekletmeden kale önüne gönderdi. Muğdat Çelik'in sert vuruşunda, üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

70. dakikada Kayserispor, ceza yayı çizgisi üzerinden serbest atış kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 85 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 85 Luckassen), İlhan Parlak, Muğdat Çelik (Dk. 73 Emre Demir), Pedro Henrique, Avramovski

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 90+2 Zulj), Esiti (Dk. 90+2 Titi), Diabate (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar, Ndiaye (Dk. 87 Ideye Brown), Jahovic (Dk. 79 Tripic)

Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 48 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 63 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 69 Diabate (Göztepe)