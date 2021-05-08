Kayserispor ile Gaziantep FK yenişemedi

Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor ile Gaziantep FK yenişemedi
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08 Mayıs 2021 22:24
Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, 55 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının 1 sıra üstüne 17. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

13 - Yeni Malatyaspor: 44
14 - Başakşehir: 44
15 - Kasımpaşa: 43
16 - *Antalyaspor: 43
17 - Kayserispor: 40
18 - Ankaragücü 39
19 - *BB Erzurumspor: 37️
20 - Gençlerbirliği: 35

"*" ibaresinin bulunduğu takımlar, maç fazlası olan takımlardır.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)


17. dakikada sol taraftan Avramovski'nin kullandığı kornerde sağ çaprazda topla buluşan Pedro Henrique kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu çelmeyi başardı.

42. dakikada sağ kanattan Sousa ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

 



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