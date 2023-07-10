Kayserispor, Hosseini ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Majid Hosseini ile yeniden anlaşma sağladıklarını söyledi.
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi sona eren İranlı defans oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
6 Ağustos 2021'de Trabzonspor'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan deneyimli savunmacı, geride kalan sezon 25 maçta forma giyip, 2 gol kaydetti.
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi sona eren İranlı defans oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
6 Ağustos 2021'de Trabzonspor'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan deneyimli savunmacı, geride kalan sezon 25 maçta forma giyip, 2 gol kaydetti.