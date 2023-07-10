Kayserispor, Hosseini ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, Majid Hosseini ile 2 yıllık yeniden anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Hosseini ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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10 Temmuz 2023 23:13
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 23:14
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Majid Hosseini ile yeniden anlaşma sağladıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi sona eren İranlı defans oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

6 Ağustos 2021'de Trabzonspor'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan deneyimli savunmacı, geride kalan sezon 25 maçta forma giyip, 2 gol kaydetti.

 

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