MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'in 22. haftasında, evinde'yi konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.Kayserispor, 14. dakikada Chery'nin golüyle öne geçerken, Göztepe'ye beraberliği getiren gol 84. dakikada Deniz Türüç'ün kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi. Kayserispor, 88. dakikada Mensah ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve maçtan da 3 puanı çıkardı.Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 28 yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Göztepe 25 puanda kaldı. Hikmet Karaman'ın yönetimindeki Kayserispor, 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Göztepe ile Kemal Özdeş yönetiminde 7 maçta 4 yenilgi aldı.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.8. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Chery'nin sert şutunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Atila Turan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı ortada altıpas içinde iyi yükselen Chery'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-040. dakikada Kayserispor yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu kullanan Gouffran'ın ortasında, arka direğe koşu yapan Alpaslan Öztürk'ün yakın mesafeden yatarak kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.Aynı dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ön direğe koşu yapan Castro'nun aşırtma vuruşunda, kaleye yönelen topu direk dibinde bekleyen Atila Turan son anda yükselerek kornere gönderdi.