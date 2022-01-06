Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiraladı

Kayserispor, Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiraladı.



Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert Çetin'in kiralık olarak transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaştıklarını söyledi.



Gözbaşı, transferin takıma ve taraftara hayırlı olması temennisinde bulundu.



Mert Çetin, bu sezon Hellas Verona formasıyla toplamda 3 resmi maça çıktı.





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