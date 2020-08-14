Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.



Kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın da takip ettiği idmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.



Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



