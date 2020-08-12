Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
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12 Ağustos 2020 15:57
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma hareketlerinin ardından güce dayalı çalışma yapıldı. 

Kayserispor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.



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