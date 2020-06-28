RİZESPOR 2-2 DENİZLİSPOR, HABER İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'in 29. haftasında şampiyonluk yarışındaki, kümede kalma mücadelesi veren'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım daha attı.Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 45+2. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruş ve 83. dakikada Bernard Mensah'ın penaltısıyla geldi. Sivasspor'da Fenerbahçe'ye imza attığı konuşulan Mert Hakan Yandaş, mücadelenin 12. dakikasında kazanılan penaltıyı üstten auta gönderdi.Bu maça kadar evinde 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberliği olan Sivasspor, ilk yenilgisini aldı ve iç sahada ilk kez bu maçta gol atamadı.Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Sivasspor, 53 puanda kalırken, son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kayserispor 28 puanla son sıradan 16. basamağa yükseldi.Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak, Kayserispor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza alanında topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.8. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı korner sonrası Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Kayserispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.9. dakikada Mensah'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.10. dakikada Sivasspor, penaltı kazandı. Emre Kılınç'ın sağdan ortasında topa hareketlenen Yatabare, Rienstra ile ceza alanında girdiği mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.11. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı üstünden auta göndererek bu önemli gol fırsatını değerlendiremedi.25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.44. dakikada Hasan Hüseyin Acar topu müsait durumdaki Kravets'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazından kaleye parelel gönderdiği meşin yuvarlağa Mensah dokunamayınca, konuk ekip mutlak bir gol fırsatını kullanamadı.45+3. dakikada Kayserispor öne geçti. Hasan Hüseyin Acar'ın ceza yayı hafif sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.